وزيرة الهجرة: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية.. ومحفزات جديدة الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع بنك مصر، جاء ليكون حلقة جديدة في سلسلة الخدمات والمحفزات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج.

وأضافت الوزيرة، في كلمة مسجلة لها، أن بنك مصر واحد من أكبر وأعرق البنوك المصرية وله فروع متعددة خارج مصر، ويخدم عدد ضخم من المصريين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها بدأت التعاون مع البنك منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وملف المصريين بالخارج.

وأعربت عن خالص امتنانها لما قدمه البنك من ميزات لأبناء الجالية المصرية من طرح أوعية ادخارية وخدمات تطوير عقاري وقروض بضمان ودائع أو شهادات استثمار.

وتابعت: تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر، واعدة بأن يتم إدراج خدمات البنك في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج والجاري إطلاقه قريبًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر لا تنسى أبناءها في الخارج وتقف دائمًا بجانبهم، قائلة: وزارة الهجرة مستمرة في التواصل معكم ورعايتكم وتلبية احتياجاتكم.