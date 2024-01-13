الاحتكار والأسعار ورغيف الخبز.. وزير التموين في مرمى نيران النواب الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

يواجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ٩٨ أداة رقابية في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، ومن أبرز طلبات الإحاطة الموجهة حول سبل رقابة التموين على الأسواق، ومواجهة الاحتكار، وارتفاع الأسعار؛ أبرز طلبات الإحاطة.

وقدم النواب ٩٨ طلب إحاطة وأسئلة حول الأزمات المتلاحقة التي يعانيها المواطن المصري.

وكان قد قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وبلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية؛ تضمنت تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.