حدث في 8 ساعات|حزمة جديدة لزيادة الأجور والمعاشات.. وتحرك برلماني بشأن الفوانيس والياميش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توجيهات رئاسية بشأن القاهرة التاريخية، ورئيس الوزراء يتفقد مشروعات إنتاج زراعي وحيواني بالإسكندرية والبحيرة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

معيط: إعداد حزمة جديدة لزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

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السيسي يتابع مشروعات التعليم العالي.. ويصدر توجيهًا بشأن القاهرة التاريخية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

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رئيس الوزراء يتفقد مشروعات إنتاج زراعي وحيواني بالإسكندرية والبحيرة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية، اليوم، بمشروعات للإنتاج الحيواني بالعامرية بالإسكندرية، والإنتاج الزراعي بالنوبارية بالبحيرة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

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أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى دخول السحب الممطرة إلى مناطق من محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.

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يكلف الدولة مليارات الدولارات.. طلب إحاطة لمنع استيراد "ياميش" وفوانيس رمضان

طالب النائب أشرف أمين. عضو مجلس النواب، بوقف استيراد بعض السلع غير الضرورية؛ وعلى رأسها "ياميش وفوانيس رمضان"، لتوفير العملة الصعبة ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتجات المحلية وإحياء الصناعات الصغيرة وعدم استيراد منتجاتها من الخارج.

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مصدر يكشف تفاصيل تعطل منظومة شحن الكروت بـ "القناة لتوزيع الكهرباء"

أكد مصدر مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حدوث عطل طارئ منذ الأمس تعرضت منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بنطاق الشركة، نتج عنه توقف مؤقت في عملية شحن الكروت.

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