"حزب الله" نشر ملخص عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية يوم السبت

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، عددًا من "عملياته ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 13-1-2023".

وأوضح الحزب، في بيان، أنه "في القطاع الشرقي تم استهداف موقع العاصي الساعة 11:20 بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، الساعة 14:25 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، الساعة 15:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 16:00 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة، والساعة 16:55 استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلّة أثناء قصفها للقرى اللبنانية المقابلة بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

أما في القطاع الغربي، كشف الحزب أنه "تم الساعة 12:00 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، الساعة 14:00 استهداف ثكنة بيرانيت وحاميتها بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة، والساعة 16:30 استهداف مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى إصابة أحد المباني فيها كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على المنازل والقرى الجنوبيّة وآخرها القصف على بلدة يارين".