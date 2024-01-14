ألان عون: هناك "استقالة جماعية" من طرح اي مبادرة داخلية للرئاسة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون، حول ما يحكى عن فصل بين الاستحقاق الرئاسي وما يجري على صعيد الحرب على غزة، إلى أن "في الواقع ان مثل هذا الكلام جيد ويصح مبدئيا، فملف رئاسة الجمهورية لا يجب ان يكون مربوطا بحرب غزة، لكن واقعيا ايضا انه اذا كان هناك من فرصة اليوم لانجاز الاستحقاق الرئاسي، مع الاسف يمكن ان تكون من الخارج بعد تعطل كل المبادرات وانسداد المنافذ الداخلية لانتخاب الرئيس".

ولفت في حديث لصحيفة "الديار"، إلى انه "في التعاطي الخارجي مع حرب غزة والوضع في الجنوب اللبناني قد يجري التطرق الى ملفات اخرى، ومنها ملف الرئاسة. وبتقديري ان هذا هو الافق الوحيد الظاهر في الوقت الحاضر الذي يمكن ان يؤدي الى انجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن مسألة ارتباط او عدم ارتباط هذا الاستحقاق بحرب غزة".

وردا على سؤال حول المسار الداخلي للاستحقاق الرئاسي، اجاب عون: "في الوقت الحالي هناك استقالة جماعية من طرح اي مبادرة يمكن ان تؤدي الى خرق في جدار هذه الازمة. لذلك فان الفرصة المتاحة اليوم هي في ان يساعد الخارج لبنان لانتخاب الرئيس. ومن هنا القول ان حرب غزة قد تكون فرصة لانجاز خرق في جدار ازمة رئاسة الجمهورية".