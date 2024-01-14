ارتفاع شهداء غزة إلى 23968 وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب

دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 23968 شهيدًا.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عدد الجرحى تجاوز 60582، بينهم أكثر 6200 جريح بحاجة ماسة للعلاج خارج مستشفيات قطاع غزة، بسبب خطورة وضعهم الصحي، وعدم توفر العلاج في مستشفيات القطاع التي تعيش حالة انهيار صحي في منظومتها الصحية. في السياق ذاته، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، توقفت شبكات الاتصالات الأرضية والمحمولة والإنترنت لليوم الثالث على التوالي في قطاع غزة واستمر معزولا عن العالم، بسبب العدوان الإسرائيلي.

من جانبها أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن استشهاد اثنين من كوادرها في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في أثناء محاولتهم إصلاح شبكة الاتصالات والإنترنت، حيث قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وتسبب انقطاع الاتصالات في شل جميع خدمات الإنقاذ خاصة فرق الإسعاف والدفاع المدني.