تيموز جنبلاط يلتقي ارسلان في دارته بخلدة

وصل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء إلى خلدة، للقاء رئيس" الحزب الديمقراطي اللبناني "طلال أرسلان.

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