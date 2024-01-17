زاخاروفا: نصر روسيا لا يعتمد على إذن ماكرون أو أي شخص آخر

ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عدم امكانية قبول انتصار روسيا في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا ستفعل ما وعدت به.

ولفتت إلى أنّه "إذا كان لدى ماكرون نسخة من هذه القواعد (للنظام الدولي)، فليشاركنا بها، أمّا النصر، فهو لا يعتمد على إذن ماكرون أو أي شخص آخر، روسيا ستفعل ما قالت إنها ستفعله".

وجاء تعليق زاخاروفا على خلفية تصريح ماكرون بأن انتصار روسيا في أوكرانيا، من شأنه أن يعرّض "القواعد الراسخة للنظام الدولي للخطر"