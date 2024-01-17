ردّت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول عدم امكانية قبول انتصار روسيا في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا ستفعل ما وعدت به.
ولفتت إلى أنّه "إذا كان لدى ماكرون نسخة من هذه القواعد (للنظام الدولي)، فليشاركنا بها، أمّا النصر، فهو لا يعتمد على إذن ماكرون أو أي شخص آخر، روسيا ستفعل ما قالت إنها ستفعله".
وجاء تعليق زاخاروفا على خلفية تصريح ماكرون بأن انتصار روسيا في أوكرانيا، من شأنه أن يعرّض "القواعد الراسخة للنظام الدولي للخطر"
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: نصر روسيا لا يعتمد على إذن ماكرون أو أي شخص آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.