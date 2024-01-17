الجيش الأردني: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة طاقم مستشفانا الميداني في خان يونس بعد إصابة أحد أفراده بجروح

أكد الجيش الأردني، اننا "نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة طاقم مستشفانا الميداني في خان يونس بعد إصابة أحد أفراده بجروح"، مشيرا الى ان "إصابة أحد أفراد المستشفى الميداني الأردني في خان يونس نتيجة الاشتباكات في محيط المستشفى".

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