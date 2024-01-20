السودان يجمد عضويته في منظمة الإيجاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن السودان عن تجميد عضويته في منظمة الإيجاد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية – في بيان اليوم السبت “إن رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بعث برسالة خطية اليوم إلى رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) إسماعيل عمر جيله، أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة”.

وأضافت: أن “هذا القرار جاء نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان، الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان، ومع ذلك تم إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الـ42، والتي انعقدت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وقاطعها السودان، وحمل بيانها الختامي عبارات تنتهك سيادة السودان، وتستفز مشاعر ضحايا الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة وذويهم”.

وأكدت الخارجية السودانية أن الخطاب أوضح أن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيجاد في الشأن السوداني.