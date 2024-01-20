الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن هناك الكثير من التهكنات التي تثار، لكنّها لا تعكس بالضرورة الموقف النهائي للمفاوضات، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتائج فور انتهاء المفاوضات مع الصندوق.

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