آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب وحيفا للمطالبة باستقالة حكومة نتانياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والذهاب لانتخابات مبكّرة.

وتجمع الآلاف في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب وحملوا لافتات من بينها "انتخابات الآن"، و"لماذا لا تزال (نتانياهو) هنا وهم (الأسرى الإسرائيليون في غزة) لا"، و"لن نسامحك".

وعلى نحو لافت، لم تحظ التظاهرة في تل أبيب بتغطية إعلامية واسعة في الإعلام العبري.

وفي حيفا تظاهر أكثر من 2500 إسرائيلي في ميدان حوريف، للمطالبة باستقالة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات فورية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكانت قد نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إنّ "حكومة الحرب الإسرائيلية على وشك الانهيار ونتانياهو متردد ويضيّع الوقت".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، بأنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي".

وكشف الموقع أنّ "غالانت هدد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بإحضار قوّة غولاني (لواء مشاة للجيش الإسرائيلي) للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب"، وسط تزايد الانقسامات داخله.

ويأتي ذلك في ويأتي ذلك مع تزايد الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزراء في حكومته من جهة وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وسياسيين إسرائيليين من جهة أخرى بشأن مسار الحرب على قطاع غزة ومسألة حل الدولتين وملف الأسرى في قطاع غزة.