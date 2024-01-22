الاتحاد الأوروبي :حماس تلقت التمويل لسنوات من الحكومة الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى في الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل،اليوم الجمعة 19 يناير 2024 ، إن "إسرائيل عبر تهربها من إقامة دولة فلسطينية ومحاولة إضعافها، أسست بذلك (حركة) حماس ومولتها".

ورفض المسؤول في الاتحاد الأوروبي في كلمة بجامعة "بلد الوليد" في إسبانيا ، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المعارضة لقيام دولة فلسطينية.

وقال "رغم إصرار إسرائيل على الرفض، نعتقد أن حل الدولتين سيحقق السلام، بضغط من المجتمع الدولي".

ودعا المسؤول في الاتحاد الأوروبي ، العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى التشجيع على حل الدولتين.

وكرر اتهامه لإسرائيل بتمويل حماس، وقال "نعم، حماس تلقت التمويل لسنوات من الحكومة الإسرائيلية بهدف إضعاف الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة فتح"، على حد قوله.

ولفت بوريل، إلى أن الحكومة الحالية في إسرائيل، "تشكل عائقًا واضحًا أمام حل الدولتين"، مستدركا أن "الحكومات مؤقتة".

وقبل أيام، أكد نتنياهو، رفض حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحل الدولتين.

المصدر : وكالات - الاناضول