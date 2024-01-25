وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع الصحي في مستشفى ناصر بخان يونس كارثي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الوضع الصحي والإنساني في مستشفى ناصر الطبي كارثي للغاية، مشيرة إلى أن المستشفى يعمل بـ 10 في المئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة، في ظل حصار الاحتلال له.

وأفادت أن أدوية التخدير في غرف العمليات قد نفذت، إضافة إلى نفاد الأدوية المسكنة للمرضى والجرحى والطعام في مستشفى ناصر، مبينة أن كمية الوقود المتبقية لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفى لا تكفي إلا لأيام قليلة.

وأوضحت أن الوضع الصحي الكارثي في مستشفي ناصر يتزامن معه قصف إسرائيلي وحصار للمستشفى، ومنع وصول الشهداء والجرحى إليه.

من جانبه أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال تحاصر لليوم الرابع على التوالي مستشفى الأمل في قلب مدينة خان يونس، وتفرض حظر التجول في محيطه، وتمنع في الوقت ذاته سيارات الإسعاف من الدخول إلى المستشفى أو الخروج منه.