الجيش: توقيف لبناني في منطقة الميناء – طرابلس لإقدامه على رمي رمانة يدوية في المنطقة

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 20 / 2 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس اللبناني (م.ح.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية في المنطقة المذكورة، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جريمتي تهديد أشخاص بأسلحة حربية وإطلاق النار. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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