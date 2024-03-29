الأرصاد الجوية: درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا اليوم ونسبة الرطوبة ترتفع اعتبارًا من بعد الظهر

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "الحوض الشّرقي للمتوسّط يتأثّر بمنخفض جوّي ضعيف الفعاليّة، يؤدّي إلى انخفاض تدريجي في ​درجات الحرارة​ يومَي الجمعة والسّبت، لتلامس معدّلاتها الموسميّة. لكن يُتوقّع أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مجدّدًا اعتبارًا من يوم الأحد، مع عودة تأثير الكتل الحارّة الّتي تستمرّ خلال الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة مئويّة في بيروت، بين 11 و20 درجة في طرابلس، وبين 6 و17 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ اليوم الجمعة غائم بسحب مرتفعة ومتوسّطة، مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدّي إلى سوء في الرّؤية أحيانًا. تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجيّ، وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارًا من بعد الظّهر، فيتوقّع تشكّل ​الضباب​ على المرتفعات ليلًا".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا السّبت غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق السّاحليّة، حيث تعود إلى معدّلاتها الموسميّة. تبقى نسبة الرّطوبة مرتفعةً، وتصبح الأجواء سديميّة، ويستمرّ احتمال تكوّن الضّباب على المرتفعات حيث تسوء الرّؤية أحيانًا.

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأحد صافٍ إجمالًا، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة بحدود الـ5 درجات على السّاحل، بينما تنخفض نسبة الرّطوبة مع بقاء طبقات الغبار في الأجواء".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الإثنين ​​​​​​​​​​​​​​صافٍ إجمالًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تبقى مرتفعة نسبيًّا، مع بقاء طبقات من الغبار في الأجواء".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا وتتحوّل جنوبيّة شرقيّة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط إجمالًا بسبب الغبار، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 35 و80%، حال البحر متوسّط إلى منخفض ارتفاع الموج (دون المتر)؛ وحرارة سطح المياه 18 درجة مئويّة".