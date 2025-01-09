شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. العثور على جثة رحالة بريطاني بجبال الألب والبحث عن آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خدمة الإنقاذ الإيطالية يوم الأربعاء، العثور على جثة رحالة بريطاني مفقود، مدفونة تحت ثلوج جبال الألب، بينما تواصل البحث عن صديق له.

وقالت خدمة الإنقاذ في جبال الألب الإيطالية، إنها تلقت بلاغًا بشأن فقدان الشخصين يومي الأحد والاثنين، بعد 5 أيام من انطلاقهما في رحلة خلوية في سلسلة جبال أداميلو، بالقرب من ترينتو الواقعة شمالي إيطاليا.

التخلف عن رحلة طيران

نقلت وسائل إعلام بريطانية عن أقارب وشركاء الشخصين وهما، عزيز زريات (36 عامًا) وسام هاريس (35 عامًا)، القول إنهما من الرحالة ذوي الخبرة، وكانا قد خططا لرحلة يوم رأس السنة، والسير من كوخ جبلي إلى آخر.

وقالت عائلتا الشخصين إن آخر اتصال معهما كان في الأول من يناير.

واتصل الأقارب بالسلطات عندما لم يلحق الشخصان برحلة طيران مجدولة للعودة إلى وطنهم.