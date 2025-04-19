السيسي أكد والملك عبدالله رفضهما لمحاولات تهجير الفلسطينيين: ندعم الأردن بمواجهة الإرهاب

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم الرّئاسة المصريّة محمد الشناوي، أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا بملك الأردن ​عبدالله الثاني​، مشدّدًا على تضامن مصر الكامل مع الأردن، ودعمها المطلق في مواجهة أشكال الإرهاب كافّة والجماعات المتطرّفة الّتي تستهدف أمن الأردن واستقراره".

وأشار في بيان، إلى أنّ "السيسي أكّد أهميّة التّعاون المشترك لتحقيق تطلّعات الشّعوب نحو حياة آمنة ومستقرة. وقد أعرب الملك الأردني عن تقديره لهذا الدّعم، مشيدًا بعمق العلاقات التّاريخيّة والأخويّة الّتي تجمع بين البلدين".

وأوضح الشناوي أنّ "الإتصال تناول الأوضاع الرّاهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة. كما ناقشا التّطوّرات في الضفّة الغربيّة، وأكّدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيّين من أراضيهم، مشدّدَين على أنّ إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على حدود الرّابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة، يمثّل الضّمان الوحيد لتحقيق السّلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".