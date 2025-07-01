الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

زعم الجيش الإسرائيلي أنّ "إثر تنبيهات تمّ تفعيلها قبل قليل في عدّة مناطق من البلاد، اعترضت القوّات الجوّيّة صاروخًا أُطلق من ​اليمن​".

وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، منذ بعض الوقت، بأنّ "صفّارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل"، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة إلى أنّ "سلاح الجو يشارك في عمليّة اعتراض الصّاروخ الّذي أُطلق من اليمن".