الكرملين: بوتين أبلغ ماكرون أن التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون شاملة وتعالج جذور الأزمة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "بوتين أبلغ ماكرون أن ​التسوية في أوكرانيا​ يجب أن تكون شاملة وتعالج جذور الأزمة وتستند لحقائق الميدان".

وقالت الرئاسة الروسية "أجرى فلاديمير بوتين مباحثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، هي الأولى بينهما منذ أيلول 2022، والتي جرت بعد أشهر من بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

هذا وكانت قد أعلنت الرئاسة الفرنسية "الأليزية"، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملف النووي الإيراني وحرب أوكرانيا".