عانق كارلا فبدأ ساركوزي رحلة الحبس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عانق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاماً) زوجته كارلا بروني، وتوجه للسجن ليبدأ تنفيذ محكوميته لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي بشأن التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 بأموال من القذافي.

أُدين ساركوزي الشهر الماضي بالتآمر الجنائي على خلفية التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007. وأعلن نيكولا ساركوزي براءته، وصافح زوجته قبل دخوله السجن لبدء عقوبته.

التُقطت صورة للرجل البالغ من العمر 70 عامًا مع زوجته كارلا بروني ساركوزي صباح الثلاثاء قبل توجههما إلى سجن لا سانتي في باريس.

وأُدين الشهر الماضي بالتآمر الجنائي على خلفية التمويل غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007 بأموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وهتف مئات من أنصاره "نيكولا، نيكولا" وأنشدوا النشيد الوطني الفرنسي أثناء مغادرته منزله هذا الصباح ودخوله السيارة التي ستنقله إلى السجن.

يُتوّج هذا الحدث سقوطًا مُذهلًا للرجل الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012.

وحضر أبناء ساركوزي وابنته، جان، وبيير، ولويس، وجوليا، وأحفاده، التجمع.

انا بريء

ومع استعداده لبدء فترة سجنه، نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يُكرّر فيها ادعاءاته بأنه "رجل بريء"، وقال إنه يشعر "بحزن عميق على فرنسا".

وسيكون ساركوزي أول زعيم فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان، المتعاون مع النازية، بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ساركوزي في بيانه: "بينما أستعد لعبور جدران سجن لا سانتي، أتوجه بعميق تعازيي للشعب الفرنسي من جميع مناحي الحياة والآراء".

وأضاف: "أريد أن أخبرهم بكل قوتي أن من يُسجن هذا الصباح ليس رئيسًا سابقًا للجمهورية، بل هو شخص بريء".

وأضاف: "أشعر بحزن عميق على فرنسا، التي تجد نفسها مُهانةً جراء تعبيرٍ عن انتقامٍ أوصل الكراهية إلى مستوىً غير مسبوق. لا شك لديّ في ذلك. ستنتصر الحقيقة. لكن الثمن سيكون باهظًا".

غضب وظلم

وقالت ميشيل بيري، المقيمة في باريس والبالغة من العمر 67 عامًا، إنها خرجت لدعمه "لأن هناك غضبًا وظلمًا".

وقالت: "إنه ليس كغيره من المتهمين، إنه شخصٌ يحفظ أسرار الدولة، وهو شخصٌ لطالما أدى عمله برأسٍ مرفوعة. لا نفهم".

وقال محامو ساركوزي إنه سيُحتجز في الحبس الانفرادي، حيث سيُعزل عن جميع السجناء الآخرين لأسبابٍ أمنية.

وصرح الرئيس السابق لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بأنه سيأخذ معه ثلاثة كتب، من بينها رواية "كونت مونت كريستو" لألكسندر دوماس، التي يهرب فيها البطل من سجنٍ في جزيرةٍ قبل أن يسعى للانتقام.