هل سحب الـF‑22 من السوبر بول.. رسالة تحذير لإيران؟

في خطوة لفتت الأنظار، سحبت القوات الجوية الأمريكية مقاتلات F‑22 Raptor من استعراض نهائي السوبر بول في 8 فبراير 2026، مبررة القرار بـ«احتياجات تشغيلية عاجلة». لكن التوقيت كان حساساً للغاية، إذ جاء قبل يومين فقط من المفاوضات الأمريكية ‑الإيرانية في مسقط، ما أثار تكهنات حول أن السحب يحمل أكثر من بُعد تشغيلي بسيط.

أولوية العمليات

الرسالة الأولى كانت واضحة للمواطن الأمريكي: الجيش يعطي أولوية قصوى للمهام الميدانية الحقيقية على العروض الرمزية، مؤكداً أن الاستعداد العملياتي يتفوق على الصورة الإعلامية.

رسالة إقليمية

لكن الأهمية الإستراتيجية تكمن في الأبعاد الإقليمية والدولية، حيث يشير القرار إلى أن الولايات المتحدة قد تعزز جاهزيتها العسكرية في حال تصعيد الموقف مع إيران، وأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً إذا تجاوزت طهران الخطوط الحمراء.

مزج القوة والدبلوماسية

تزامن السحب مع المفاوضات في عمان يعكس ما يمكن وصفه بـ«مزج القوة والدبلوماسية»: بينما تستمر المحادثات على الورق، فإن استعداد الجيش الفعلي يرسخ ضغطا إستراتيجيا على إيران وحلفائها الإقليميين. بذلك يصبح القرار رسالة مزدوجة: للمجتمع الأمريكي أولا، وللطرف الإيراني ثانيا، مفادها أن واشنطن تأخذ التهديدات على محمل الجد، وأن رد الفعل السريع ممكن في أي لحظة.

باختصار، لم يكن سحب الـF‑22 مجرد حركة تشغيلية، بل إشارة دقيقة ورمزية، تحذر إيران ضمنيا بأن القوة الأمريكية حاضرة وجاهزة للتفعيل إذا اقتضت الحاجة.