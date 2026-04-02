الصين تؤكد دعمها للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت الصين أمس، دعمها الكامل للدول العربية في الحفاظ على أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، مجددةً رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تستهدف المدنيين ومنشآت البنية التحتية في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة.

وذكر البرلمان العربي في بيان أن ذلك جاء في مذكرة رسمية بعثت بها السفارة الصينية لدى القاهرة إلى رئيس البرلمان محمد اليماحي تناولت خلالها التطورات الخطرة التي تمر بها المنطقة نتيجة تصاعد التوترات العسكرية.

وأضاف البيان أن المذكرة أعربت عن قلق الصين من تداعيات التصعيد الجاري وما يشكله من تهديد لاستقرار منطقة الخليج العربي، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتجنب اتساع رقعة النزاع وضمان حماية المدنيين.

وأوضح أن المذكرة أشارت إلى المبادرة المشتركة التي طرحها الجانبان الصيني والباكستاني عقب اجتماعهما يوم الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى وقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

كما أكدت المذكرة أهمية ضمان سلامة الممرات المائية لا سيما مضيق هرمز باعتباره ممراً دولياً حيوياً لتجارة السلع والطاقة، مشددةً على ضرورة تأمين السفن العابرة وتنظيم حركة الملاحة المدنية والتجارية والعمل على استعادة انسيابية المرور في أقرب وقت ممكن.