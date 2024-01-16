شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام المسيمير حاميم الحوشبي يطلع على سير التشطيبات النهائية لمدرسة البنات النموذجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إطلع مدير مديرية المسيمير الشيخ حاميم الحوشبي اليوم ومعه فريق هندسي على سير التشطيبات النهائية لمدرسة البنات في مدينة المسيمير بمحافظة لحج . وقال المدير حاميم الحوشبي انه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم افتتاح مدرسة النموذجية للبنات في عاصمة المديرية المسيمير ويتكون المشروع الممول من البرامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبارة عن مدرسة ثانوية متكاملة مع المرافق الملحقة، بالإضافة الى قاعة للحاسب الألي. موضحا أن المرفق التعليمي سيساهم في دعم فرص التعليم والتعلم وتوفير فرص التعليم الجيد واكتساب المهارات العلمية . مثمنآ دعم البرنامج السعودي لمشاريع التعليم وغيرها من المشاريع التنموية في بلادنا. وعبر الحوشبي ثناءه الجزيل نيابة عن أهالي المديرية لقيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج على رأسهم محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي على اهتمامه ووضع المسيمير في سُلم الأولويات.

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