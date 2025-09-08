شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يدشن خطتة الاستراتيجسة الخمسية 2029/2025 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / اعلام البنك

دشن بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك الخطة الاستراتيجية الخمسية للفترة 2025-2029 م، اليوم الإثنين في الإدارة العامة للبنك بالعاصمة عدن برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري وحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبنك حاشد الهمداني وأعضاء مجلس الإدارة ونواب الرئيس التنفيذي وقيادات ومدراء الإدارات العامة بالبنك.

وأشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالخطة الاستراتيجية الطموحة للبنك ووضوح أهدافها التنموية ومراعاتها لكل ظروف ومخاطر المرحلة وضرورة استدامة التطور في أداء البنك. مجدداً التأكيد على وقوف وزارة الزراعة والحكومة إلى جانب البنك الحكومي وقيادته وتقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح الخطة الاستراتيجية وضمان تحقيقها لأهدافها التنموية الطموحة في الاسهام بخدمة القطاع الزراعي والسمكي وتعزيز الجهود الحكومية لاستقرار صرف العملة المحلية.

وبدوره أكد الاستاذ حاشد الهمداني الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي حرص البنك على خدمة التنمية المستدامة وتعزيز كل الجهود الحكومية لتعزيز استقرار صرف العملة المحلية، مؤكدا أن البنك مازال في إطار استعادة مكانته المصرفية الريادية وأن أمامه الكثير من العمل والجهود والتحديات لتحقيق أهدافه واستعادة مكانته المصرفية الرائدة على مستوى اليمن

وأوضح رئيس البنك أن هذا التدشين يأتي كخطة في وضع إطار استراتيجية ورؤية متكاملة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبنك ليكن نموذجا رائدا في القطاع المصرفي على الصعيد المحلي

وقال إن البنك يركزعلى سبيل تعزيز القيم المؤسسية لتحقيق رؤية واضحة المعالم في تقديم خدمات مصرفية متقدمة وموثوقة وامنة ضمن منظومة متكاملة، لافتا إلى اعتماد منهجية علمية واضحة في تصميم استراتيجيتها، بما يضمن توافقها التام في رؤية الإصلاحات بمنهجية التحليل والدقيق للواقع الراهن واستكشاف الفرص والإمكانات المتاحة، مع دراسة التحديات والمخاطر التي قد تقدم خدمات مصرفية تتسم بالشفافية والكفاءة العالية، وتعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم المصلحتين العاموالخاص، لافتا إلى التركيز في استراتيجيته على تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار د.مراد النشمي المشرف العام للخطة الاستراتيجية إلى أن حفل التدشين للخطة الاستراتيجية يأتي كثمرة للجهود التي قام بها فريق البنك ممثلة برئيس المشروع القائم باعمال رئيس مجلس الادارة الاستاذ حاشد الهمداني وقطاع تطويرالاعمال بالبنك، خلال الفترة السابقة بالشراكة مع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية،لإعادةً تحديد الرؤية والرسالة وتحليل الوضع الحالي ووضع أهداف وخطط العمل المستقبلية، وتحديد مؤشرات الأداء، ووضع جدول زمني لتنفيذها، مع التركيز على إشراك جميع المستويات الإدارية لضمان نجاح التنفيذ