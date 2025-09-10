شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان لـ أفيخاي ادرعي عن اليمن (بيان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد الان، اعلان صادر عن جيش الاحتلال الاسرائيلي، نشره متحدثه لوسائل الاعلام العربية، بشأن اليمن واصرار جماعة الحوثي الانقلابية على استمرار تصعيد هجماتها على الملاحة البحرية للكيان وقواعده ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد قطاع غزة حتى ايقاف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه".

وأكد متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، ما اعلنته جماعة الحوثي، مساء الاثنين (8 سبتمبر)، عن تعرض الكيان الاسرائيلي الى هجوم جديد من اليمن، وقال في بيان على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "تم تفعيل الانذارات وفق السياسة المتبعة"، زاعما "اعترض سلاح الجو قبل قليل مسيرة أطلقت من اليمن".

من جانبها، اعلنت جماعة الحوثي، في بيان لمتحدثها العسكري، يحيى سريع، مساء الاثنين (8 سبتمبر) عن: "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في يافا (تل ابيب) ومطار رامون في ام الرشراش (ايلات) وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

مضيفا: إن العملية "تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة". ومعلنا "الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة". كما بارك "العمليات الانتحارية في القدس وعمليات المقاومة بغزة".

والاحد (7 سبتمبر) بثت وسائل اعلام اسرائيلية ودولية وعربية، مشاهد فيديو، توثق لحظة دوي انفجارات وتصاعد السنة النيران وسحب الدخان، في الكيان الاسرائيلي، جراء هجوم حوثي واسع، اصاب مطار رامون في ام الرشراش (ايلات)، جنوبي فلسطين، وأوقع مصابين، محدثا ذعرا كبيرا بين المستوطنين المتواجدين داخل المطار وفي محيط بوابته.

سبق الهجوم الحوثي الجديد، اعلان صادر عن وزير حرب الكيان الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا)، توعد فيه جماعة الحوثي بما سماه "اكمال الضربات العشر" إثر هجوم واسع شنته الجماعة على الكيان بثلاثة صواريخ متلاحقة خلال، الاربعاء (3 سبتمبر).

وصبغ وزير حرب الكيان الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، تصريحه بطابع ديني" لحشد تأييد اليهود، وقال: "أطلق الحوثيون مجددا صواريخ على إسرائيل". وأردف مقتبسا نصوصا من التوراة المزعومة، وما يسمى "العهد القديم"، قائلا: "وباء الظلام، وباء الأبكار - سوف نكمل كل الضربات العشر".

تشير "الضربات العشر" التي اوردها "كاتس" في تصريحه، إلى عشر لعنات أو كوارث، يرد في "سفر الخروج"، أن الإله التوراتي انزلها عبر موسى على فرعون ومصر عقابًا على رفضه تحرير بني إسرائيل من العبودية. ما يشير إلى توعده الحوثيين بـ "كوارث قادمة" إن استمرت هجماتها.

وفقا للنص "التوراتي" المزعوم، فإن الضربات أو الكوارث العشر، كانت: "تحول مياه النيل إلى دم، اجتياح الضفادع، انتشار البعوض، غزو الذباب، نفوق المواشي، ظهور الدمامل والبثور، سقوط البَرَد والنار، اجتياح الجراد، ظلام دامس يغطي مصر، موت الأبكار من البشر والبهائم".

وصعَّدت جماعة الحوثي، وتيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية والانشطارية والطائرات المسيرة المفخخة، على السفن الاسرائيلية والمتجهة الى الكيان الاسرائيلي وعلى قواعد الكيان العسكرية ومطاراته وموانئه، ضمن اعلانها "استمرار عمليات اسناد قطاع غزة حتى ايقاف العدوان على القطاع ورفع الحصار عنه".