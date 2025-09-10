شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف رسمي بمصرع ضابط بارز في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، بمصرع أحد ضباطها البارزين، في اعتراف جديد يكشف جانبًا من خسائرها البشرية المتصاعدة، رغم حالة الهدنة الهشة التي تعيشها البلاد منذ أشهر.

وقالت وسائل إعلام تابعة للمليشيات، إن الجماعة شيّعت في العاصمة المحتلة صنعاء جثمان المدعو لطف محمد علي الغرسي، ومنحته رتبة "مقدم"، مؤكدة أنه لقي مصرعه فيما تسميه "معركة النفس الطويل"، في إشارة إلى حربها المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات ضد القوات الحكومية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه المليشيا تشييع قتلى قياداتها وضباطها الذين تمنحهم رتبًا عسكرية رفيعة، في محاولة للتغطية على حجم خسائرها البشرية في جبهات القتال، رغم الهدنة الهشة والجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام.