شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي: استسلام الحوثي قادم بعد حدوث هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي عادل المدوري إن مليشيا الحوثي ستجد نفسها في نهاية المطاف مضطرة لإعلان الاستسلام، لكن ذلك – بحسب تعبيره – لن يحدث قبل أن تدمر البلاد وتحوّلها إلى أنقاض، والاقتصاد إلى رماد، وحياة اليمنيين إلى جحيم.

وأكد المدوري أن الحوثي لن يتراجع بشجاعة من أجل السلام وحقن الدماء، بل بعد انهيار مشروعه، الذي لم يجرّ على اليمن سوى "اللعنة والعار"، على حد وصفه.

وأوضح أن الجماعة لم تحمل يومًا مشروعًا وطنيًا، بل استوردت الموت والجوع، وهدمت المدارس والمستشفيات والجسور، وسرقت المساعدات، تاركة البلاد على حافة المجاعة.

وختم المدوري بالقول إن استسلام الحوثي سيكون بمثابة شهادة وفاة لمشروعه الطائفي، ودليل على أن الاستبداد مهما طال عمره لا بد أن ينكسر، مؤكدًا أن الشعب الذي صمد في وجه الجوع والقصف لن يقبل بالعبودية لجماعة باعت الوطن في سوق الوصاية الخارجية.