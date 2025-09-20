شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الحكومة ينشر فيديو يوثق لحظات مفزعة..."مشهد مؤلم من صنعاء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مقطع فيديو يوثق لحظة مؤلمة لامرأة مسنّة في العاصمة صنعاء، وهي تبحث في أكوام القمامة عن ما يسد رمقها، في مشهد وصفه بـ"المفزع"، يعكس حجم المعاناة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وفي تعليق مرفق بالفيديو، أشار الإرياني إلى أن هذا المشهد يعكس واقعًا مأساويًا يعيشه ملايين اليمنيين، في ظل ما وصفه بـ"نهب ممنهج" تمارسه المليشيا الحوثية منذ عشر سنوات، حيث استولت على أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة، وأوقفت صرف المرتبات، تاركة المواطنين يواجهون الجوع والفقر والمرض وانعدام الخدمات الأساسية.

وأكد الوزير أن الصورة المتداولة تكشف "زيف الشعارات التي ترفعها الجماعة"، متهمًا الحوثيين بتكديس الثروات لقياداتهم وتمويل حروب وصفها بـ"العبثية"، بدلًا من توجيه الموارد لتحسين حياة المواطنين وانتشالهم من الفقر.

كما انتقد الإرياني ما اعتبره "تناقضًا صارخًا" بين مزاعم الحوثيين حول دعمهم لقضايا خارجية، وبين الواقع الذي تعيشه مناطق سيطرتهم، مشيرًا إلى أن هذه السياسات لم تجلب لليمن سوى الدمار والمآسي، على حد وصفه.

وفي ختام تصريحاته، شدد وزير الإعلام على أن ما وصفه بـ"المشروع الكهنوتي" للحوثيين يقترب من نهايته، مؤكدًا أن إرادة اليمنيين الأحرار ستنتصر، وأن هذه الجماعة ستسقط كما سقطت مشاريع الطغيان من قبل.