آمبر هيرد تعود للأضواء.. صورة جديدة تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: عادت الممثلة الأميركي آمبر هيرد إلى دائرة الضوء مجدداً مع بداية عام 2024، وذلك بعد فترة من الاختفاء والابتعاد عن الظهور بعد انتهاء قضيتها الشهيرة ضد زوجها السابق جوني ديب، فقد فاجأت الجمهور بعودتها إلى الظهور بعد فترة اختفاء طويلة بصورة لافتة مع رسالة غامضة.

وفي أول ظهور لها على حسابها في “انستغرام” منذ آخر منشور لها في شهر يوليو الماضي في 2023، شاركت النجمة عدة صور وفيديوهات من كواليس فيلمها الأخير “Aquaman and the Lost Kingdom” الذي انطلق عرضه في السينمات في 20 ديسمبر الماضي، وهو الفيلم الذي أثار الجدل بسبب دورها به وتداول العديد من التكهنات حول حقيقة استبعادها من الفيلم أو تقليص دورها بسبب الانتقادات السلبية التي تعرضت لها بسبب القضية مع زوجها السابق جوني ديب..

كما خرجت النجمة الشهيرة عن صمتها بالتعليق عن دورها في الفيلم بشخصية “ميرا”، وقالت: “بعد كل هذا الوقت، حقق Aquaman 2 نجاحًا كبيرًا.. شكرا لجميع معجبيني على الدعم الساحق والحب في عودة Mera’s AQ.. شكرا جزيلا..”.

وأثار منشور آمبر الجدل، خاصة أن البعض اعتبرها بمثابة رد غير مباشر منها على التكهنات حول رغبة مخرج العمل وكذلك بطل الفيلم جيسون موموا في استبعادها من الفيلم، بالإضافة إلى التشديد عليها في عدم نشر أي مواد ترويجية عن العمل، وهو ما جعل البعض يعتقد أنها قصدت التعليق من أجل الرد على هذه الأمور، خاصة بعد الإيرادات الضعيفة للفيلم مؤخراً والتي وصلت إلى 81 مليون دولار فقط، على عكس الجزء الأول من الفيلم في 2018، والذي حقق نجاحا خياليا وصل إلى أكثر من مليار دولار في حجم الإيرادات.

وكانت بطلة “أكوا مان” اعترفت في وقت سابق أثناء محاكمتها مع جوني ديب، إنها اضطرت إلى النضال من أجل البقاء في الفيلم، ملمحة إلى تقليص دورها عن عمد، وهو الأمر الذي نفاه مخرج العمل جيمس وان.

وكانت عدة تقارير كشفت مؤخراً أن هيرد كانت تشعر برغبة فريق عمل الفيلم في استبعادها، وأن فريق عمل الفيلم كانوا يتسمون بالعدائية تجاهها لدرجة أن نجم الفيلم جيسون موموا قد جاء من قبل إلى موقع التصوير في إحدى المرات وهو يرتدي ملابس لشخصية الشهيرة التي قدمها جوني ديب في سلسلة “Pirates of the Caribbean”، وذلك في محاولة منه لاستفزاز آمبر هيرد، ومحاولة طردها أيضا.

فيما أكد أحد المصادر المقربة من جيسون أن النجم الشهير مشهور بأنه يرتدي الملابس البوهيمية ولا يخرج عن الاحترافية في تعامله مع زملائه.

في حين، أكد المخرج جيمس وان أن التركيز في الجزء الثاني كان دائما على الأحداث الجديدة والعناصر القتالية، ولم يكن هناك نية للتركيز بشكل كبير على شخصية ميرا.

يذكر أن بطلة “أكوامان” دفعت مبلغ المليون دولار، الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة العلنية التي شغلت الرأي العام العالمي منذ نحو عام تقريباً.

وأسدل الستار عن واحدة من أهم قضايا التشهير لعام 2022 التي شغلت العالم بأسره.