جمهور بريتني سبيرز ينتقم من حبيبها السابق جاستن تيمبرليك… لن تصدّقوا ماذا فعل

استطاع جمهور المغنية العالمية، بريتني سبيرز، ان ينتقم من حبيبها السابق المغني جاستن تيمبرليك وذلك من خلال إبطاء نجاح أغنيته الجديدة Selfish.

في التفاصيل، تراجعت أغنية “تيمبرليك” الجديدة الى المركز الثالث وذلك بالتزامن مع وصول أغنية “سبيرز” التي تحمل العنوان نفسه الى المركز الأول على قائمة iTunes الأميركي لأعلى الأغاني مبيعًا.

وقد اتفق جمهور بريتني سبيرز على شراء اغنيتها التي تحمل نفس الاسم SELFISH والتي صدرت عام ٢٠١١ بالتزامن مع طرح جاستن لأغنيته. فجاءت الخطوة انتقامًا من سوء معاملة “تيمبرليك” لـ “سبيرز” اثناء مواعدتهما أواخر التسعينيات. وبالفعل نجح جمهور بريتني في تراجع أغنية جاستن.

وكانت بريتني سبيرز قد كشفت في مذكراتها The Woman In Me عن حالة الاكتئاب التي اجتاحتها بعد انفصالها عن جاستن الذي قدّم اعتذارًا علنيًا لها مؤخرًا واعترف انه خذلها في وقت سابق، وعبّر من خلال حسابه على انستغرام عن اسفه الشديد على افعاله التي تسببت في اذية سبيرز، وخصوصا تقصيره تجاهها في العديد من اللحظات، الا ان جمهورها لم ينسى ذلك وانتقم منه على طريقته الخاصة.

من المقرر أن يصدر جاستن تيمبرليك ألبومه السادس Everything I Thought I Was في الـ١٥ من آذار/مارس المقبل.

يذكر ان بريتني وجاستن بدأ في المواعدة في عام ١٩٩٩، لكن في عام ٢٠٠٢ أنهيا علاقتهما وسط اشاعات عن احتمال خيانة بريتني سبيرز له.

من ناحية أخرى، يُقال إن المغنية “لا تحمل ضغينة ضد تيمبرليك لأنهما كانا صغيرين وفي حالة حب فكلاهما فعل أشياء غبية أثناء العلاقة.