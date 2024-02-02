تعرف على كواليس تحضيرات فيلم السيرة الذاتية عن مايكل جاكسون "Jackson"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت شركة "Lionsgate" عن إنتاج فيلم سينمائي عن أسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون بعنوان "Michael" للمخرج الأمريكي أنطوان فوكوا والمقرر عرضه في شهر إبريل عام 2025.

ويقوم ابن شقيق "مايكل جاكسون" ويدعى "جعفر جاكسون" بتجسيد الراحل على شاشة السينما ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود منهم الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

ويتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

ويشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

وسيعطي الفيلم المشاهدين صورة متعمقة للرجل المعقد الذي أصبح ملك البوب، وسوف يحيي عروض جاكسون الأكثر شهرة لأنه يعطي نظرة مستنيرة على العملية الفنية للفنان وحياته الشخصية، ويبقى أن نرى كيف يمكن للقصة أن تعالج مزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي واجهها جاكسون خلال المراحل الأخيرة من حياته. قام بتسوية دعوى قضائية خارج المحكمة، وفي قضية لاحقة منفصلة، تمت تبرئة تهم التحرش الجنسي بالأطفال في محاكمة انتهت في عام 2005 وفقًا لموقع "Screendaily".

يذكر أن المخرج الأمريكي أنطوان فوكوا أعلن مؤخرًا عن تعاونه من جديد مع النجم الأمريكي دينزل واشنطن بفيلم جديد لم يتم الكشف عن تفاصيله وذلك بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويًا بأكثر من فيلم سينمائي أبرزها فيلم الدراما "Training Day"، وسلسلة أفلام الأكشن "The Equalizer".