عفراء ساراتش تنضم لمسلسل كنان أوغلو الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:05 مساءً - بعد غياب دام طويلاً، يعود النجم التركي كنان إميرزالي أوغلو إلى الدراما مجدداً، بمسلسل رومانسي، وجاءت المفاجأة أن النجمة الشابة عفراء ساراتش أوغلو ستكون البطلة أمامه، وقد أثار هذا الخبر جدلاً كبيراً بسبب فارق العمر بين الثنائي؛ إذ يصل لـ24 عاماً.

"ABİ" مسلسل تركي جديد يجمع كنان وعفراء

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı #Abi dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu oldu. pic.twitter.com/RVVr0uYp98 — dizicibaĞyan (@DiziciBagyan) August 30, 2025

— dizicibaĞyan (@DiziciBagyan)

أعلنت رسمياً إحدى شركات الإنتاج الضخمة بتركيا أن الممثلة عفراء ساراتش أوغلو، البالغة من العمر 27 عاماً، سوف تُشارك كنان إميرزالي أوغلو،51 عاماً، في بطولة المسلسل المرتقب "ABİ"، والمقرر عرضه في منتصف سبتمبر الجاري على قناة ATV التركية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة "دوغان"، الذي يقوم بدوره كنان؛ وهو جراح ناجح انقطعت علاقته بعائلته منذ سنوات، ويعود إلى مسقط رأسه لحضور زفاف أخيه، مما يدفعه إلى مواجهة ماضيه ما يجعله يدخل في دوامة تأنيب الضمير، بينما تجسد عفراء ساراتش أوغلو دور "المحامية تشاغلا" التي تقدّم نفسها للعمل في شركة عائلة دوغان خلال حفل الزفاف، وفيما بعد سيكون لها دور مؤثر وحاسم في حياة دوغان.

أما عن فارق السن بين كنان وعفراء الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عن المسلسل، فأوضحت مصادر مُطلعة على قصة العمل، أن فارق السن يخدم الأحداث بشكل منطقي، وأن الثنائي في البداية لن تجمعهما قصة حب، بل تقتصر العلاقة على العمل فقط، وأن فارق السن سيكون له مُبرر في الأحداث اللاحقة.

ويذكر أن فريق كتابة المسلسل يضم؛ إيليم جانبولات، ودينيز غورليك، ومليح أوزيلماز، وملك سيفين، وإخراج ياغمور تاييلان ومراد أكسو.

كنان إميرزالي أوغلو وعفراء ساراتش أوغلو في سطور

يُعدأحد أبرز نجوم الدراما التركية، عرف بأدواره المميزة في مسلسلات شهيرة مثلDeli Yürek ،Ezel وKaradayı، الذي نال عنه جائزة أفضل ممثل في Golden Butterfly، وهو متزوج من النجمة سينام كوبال ولديه منها ابنتان؛ ليلى وليليان.أمافهي نجمة تركية صعدت منذ سنوات قليلة، واكتسبت شهرة تركية وعربية كبيرة مؤخراً، تحديداً بعد دورها في مسلسل "طائر الرافراف" الذي عُرض من 2022 إلى 2025، وحصلت عنه على جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية شابة من Turkey Youth Awards، كما شاركت في مسلسل "Pera" على منصة Disney+ خلال العام الجاري.قد ترغبين في معرفة أشهر المسلسلات التركية التي حققت نجاحاً عالمياًلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365"وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365"ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"