بعد تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.. تعرفوا إلى أبرز محطات محمد المنصور الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - كُرِّم الفنان الكويتي محمد المنصور من قبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ32، وثمّن هذا التكريم بكلماتٍ جميلة وجهها إلى مصر وإدارة المهرجان؛ حيث كتب بحسابه شاكراً لهم قائلاً: "من الكويت إلى القاهرة... شكراً لوزارة الثقافة المصرية على هذا التكريم في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 32، شكراً لجمهورية مصر العربية على تنظيم ورعاية هذا المهرجان".

والفنان محمد المنصور قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الجميلة، والتي لا زالت باقيه بذهن المشاهد الكويتي والخليجي وحتى العربي.

ومن خلال هذا التقرير سنتعرف إلى أبرز محطاته الفنية بمجال المسرح والسينما والدراما.

الفنان محمد المنصور في سطور

https://www.instagram.com/p/DOHMGuWDWMH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOHMGuWDWMH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOHMGuWDWMH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حصل الفنان محمد المنصور على شهادة الماجستير من أكاديمية الفنون في القاهرة، كما حصل على الدبلوم التلفزيوني التعليمي في تخصص الإعداد والإخراج من معهد سيدو في إنجلترا، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

وهو من عائلة فنية؛ شقيقه هو الفنان الراحل منصور المنصور والفنان حسين المنصور وأيضاً شقيقه الراحل المخرج عبد العزيز المنصور.

وكُرِّم خلال مسيرته من عدة جهات كان منها في مهرجان أيام الشارقة المسرحية وأصدرت اللجنة المنظمة كتاباً عن مسيرته، وكُرم في مهرجان جرش للفنون في الأردن، وحصل على جائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل جوائز صناع الترفيه JOY AWARDS، وكرمته إدارة جمعية الفنانين الكويتيين بمناسبة فوزه بجائزة صناع الترفيه الفخرية في السعودية.

تجربة محمد المنصور بتقديم البرامج

قدم محمد المنصور عدداً من البرامج، كان منها برنامج "هذه مهنتي"، "صباح الخير يا كويت"، "المنصور وغادة عالهوا"، "تو الليل".

أبرز أعمال محمد المنصور بعالم الدراما

قدم الفنان محمد المنصور للدراما عدداً من الأعمال كان منها مسلسل "أجلح وأملح"، "الحدباء"، "الوريث"، "حبّابة"، "رحلة عذاب"، "أشياء ضرورية"، "الحظ والملايين"، "الرحيل المر"، "مثلث الحب"، "مسابقات رمضان"، "الملقوفة"، "الأشجار تموت واقفة"، "جواهر"، "حوش المصاطب"، "بو هباش"، "القرار الأخير"، "دارت الأيام"، "دروب الشك"، "العولمة"، "نيران"، "بيت بلا أبواب"، "القدر المحتوم"، "ناس وناس"، "سهم الغدر"، "غصات حنين"، "القادم الغريب"، "صحوة زمن"، "عائلة معجب العربية"، "أسد الجزيرة"، "جادة 7"، "عرب لندن"، "لاهوب"، "ريح الشمال"، "زوارة الخميس"، "شوية أمل"، "ريح الشمال"، "الملافع"، "بركان ناعم"، "الناس أجناس"، "خميس بن جمعة"، "طربان"، "وجوه محرمة"، "بنت وشايب"، "قلوب لا تتوب"، "روتين"، "محطة إنتظار"، "روز باريس"، "الديرفة"، "محمد علي رود "، "الناموس"، "نوح العين"، "محمد علي رود "ج2، "الصفقة"، "عزيز الروح"، "الخن"، "المسار"، و"الصفقة 2".

View this post on Instagram A post shared by محمد المنصور (@mo7amed_alman9our)

أبرز أعمال محمد المنصور السينمائية

وكان من أبرز أعمال محمد المنصور السينمائية هي فيلم "بس يا بحر"، "ذئاب لا تأكل اللحم"، "القادسية"، "ظلال الصمت"، "هروب"، "غدا أمي قالت لي"، و"لعبة الكراسي".

أبرز أعمال محمد المنصور المسرحية

كما شارك محمد المنصور بعدد من الأعمال المسرحية كان منها مسرحية "الأسرة الضائعة"، "بغيتها طرب صارت نشب"، "عنده شهادة"، "لمن القرار الأخير"، "فلوس ونفوس"، "بخور أم جاسم"، "الدرجة الرابعة"، "ضاع الديك"، "رجال وبنات"، "1 2 3 4 بم"، حفله على خازوق"، "السدرة"، "عريس لبنت السلطان"، "عزوبي السالمية"، "عزل السوق"، "تنزيلات"، "واقدساه"، "ردوا السلام"، "دقت الساعة"، "الحامي والحرامي"، "لولاكي"، "انتيجون تنتظر"، "يكافيك شرها"، "الغجرية والأحدب"، "جنون البشر"، "عرب تويت"، "سدرة الؤلؤ"، و"محيط الأرض".

وترك محمد المنصور بصمة فنية من خلال الأعمال التي قدمها خلال مسيرته المليئة بالعطاء، ويعد من أهم وأبرز الفنانين الكويتيين والخليجيين بالساحة الفنية.

View this post on Instagram A post shared by محمد المنصور (@mo7amed_alman9our)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»