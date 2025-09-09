تايلور سويفت وترافيس كيلسي يخططان لحفل زفاف خاص بعيدًا عن الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - عقب إعلان خطوبة النجمة تايلور سويفت على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي في أغسطس الماضي، ينتظر عدد كبير من مُعجبيها حول العالم الإعلان عن تفاصيل حفل زفافها. وقد توقع البعض أن يكون حفل زفاف أسطوري حيث سيجمع بين نجمة في عالم الغناء ونجم في مجال الرياضة، إلا أن هذه التوقعات على ما يبدو لن تتحقق.
وأكد المصدر بأن حفل الزفاف بالطبع سيكون حفلًا خاصًا وليس استعراضيًا أو مُبهرًا حيث أن كلاهما يسعى للحفاظ على خصوصيتهما وسيقتصر حضورُه على المعارف والأصدقاء المقربين فقط. — People (@people)
وضم المنشور مجموعة صور وثقت لحظة تقدم ترافيس كيلسي لخطبة تايلور سويفت، وعلّق الثنائي على منشورهما مازحين: "معلّمة اللغة الإنجليزية ومدرّب الألعاب الرياضية سيتزوجان".
وقد حصد المنشور أكثر من مليون إعجاب خلال دقائق قليلة منذ نشره، وسرعان ما انتشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد تفاعلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، حيث قدّم المتابعون التهاني لواحد من أكثر الثنائيات شهرة حول العالم.
وكانت قد بدأت قصة حب تايلور سويفت وترافيس كيلسي في عام 2023 عقب حضورها حفلاً ضمن جولتها الغنائية في ملعب آروهيد، معقل فريقه، وعلى الرغم من أن ارتباطهما العاطفي استمر لمدة عامين، فإن كيلسي كان قد أبدى إعجابه بسويفت منذ عام 2016، قبل أن تجمعهما الظروف في علاقة أصبحت محط أنظار الإعلام والجماهير.
يمكنك قراءة.. ترافيس كيلسي.. لاعب كرة القدم الأمريكية الذي ارتبط اسمه بعالم البوب
وظهرت تايلور سويفت البالغة من العمر 35 عامًا، وهي مبتسمة عند دخولها ملعب المباراة مُرتدية سترة بيضاء وتنورة قصيرة من الجينز، فيما ارتدى خطيبها ترافيس كيلسي قميص بولو أحمر وأبيض مع قبعة فريق بيركاتس، فيما جاء من ضمن حضور المباراة زميله في فريق كانساس سيتي تشيفز اللاعب باتريك ماهومز وشقيقه جيسون كيلسي.
تايلور سويفت وخطيبها يسعيان للحفاظ على خصوصيتهماوقد صرّح مصدر لـ"People" أن النجمة تايلور سويفت ولاعب فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي يرغبان في الحفاظ على خصوصية حفل زفافهما.
خطوبة تايلور سويفت و ترافيس كيلسي تتويجًا لـ قصة حبهماوكانت النجمة تايلر سويفت قد أعلنت خطوبتها على ترافيس كيلسي بعد قصة حب جمعتهما سويًا لمدة عامين في أغسطس الماضي، وجاء إعلان الخبر من خلال منشور مشترك على حساباتهما بـ"إنستغرام".
أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهماومع نهاية أغسطس الماضي جاء الظهور الأول لكل من ترافيس كيلسي وتايلور سويفت أمام الجمهور بعد إعلان خطبتهما، حيث ظهرا خلال حضورهما مباراة كرة القدم الجامعية بين فريقي "سينسيناتي بيركاتس" و"نبراسكا كورنهوسكرز" التي أقيمت على ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي، ويعود اهتمامهما بحضور المباراة حيث أن ترافيس كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا كان يلعب لفريق سينسيناتي بيركاتس خلال دراسته الجامعية.
