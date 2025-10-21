هل تفكر هنا الزاهد في الزواج؟ الفنانة تجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن موقفها النهائي تجاه الزواج، في ظل الأخبار والأقاويل التي يتداولها الكثيرين بين الحين والآخر على منصات التواصل الاجتماعي، حول حياتها الشخصية ولا سيما حول هذا الأمر.

هنا الزاهد: أولوياتي لعملي فقط

أكدت النجمة هنا الزاهد، في لقائها ببرنامج" الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن تركيزها في الفترة الحالية منصب فقط على عملها، موضحة أنها لا تعيش أي علاقة عاطفية في هذه الفترة.

وأضافت أن فكرة الزواج تظل من أحلام الكثير من الفتيات، خصوصًا اللواتي يرغبن في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، لكنها أوضحت أن لكل مرحلة في الحياة أولوياتها، وأنها الآن تفضل التركيز على مسيرتها الفنية. واستطردت قائلة:" أنا مش مرتبطة عاطفيًا بأي شخص الفترة دي، وكل تركيزي في شغلي وخطواتي الجاية".

هنا الزاهد تعمل على تحضيرات مسلسلها ورد

وفي سياقٍ متصل، تواصل هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "ورد" والذي تقع أحداثه في 10 حلقات؛ للعرض على المنصات قبل حلول شهر رمضان 2026. والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج آلاء الغزالي، في أولى تجارِبها الإنتاجية. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.

عمل سينمائي منتظر

على جانبٍ آخر، تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد The Seven Dogs، وتعيش خلال أحداثه قصة حب تجمعها بالفنان أحمد عز، وسيكون بينهما قصة رومانسية،.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب وعدد كبير من الفنانين سواء المصريين أو العرب، وكذلك ظهور فنانين عالميين كضيوف شرف، والفيلم قصة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمدالدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3"، ويُعد الفيلم الأضخم في تاريخ السينما العربية حيث تصل ميزانيته إلى 40 مليون دولار.

نجاح فيلم "الشاطر" مع أمير كرارة

تعيشحالة من السعادة بعد تحقيق فيلمها الجديد "الشاطر"، الذي تشارك بطولته مع أمير كرارة، إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر. ويشارك في بطولة الفيلم: مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف: خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد عبدالرحمن توتا، ومحمد القس. وهو من تأليفوكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال. وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي؛ حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسد دوره أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب، يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرّب "فتوح"، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب؛ حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقّعة. وفي تركيا، يتعرفان على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحوُّل في مسار الأحداث.

