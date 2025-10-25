بعد زواج منة شلبي.. تعرفوا إلى أبرز عزاب الوسط الفني

مي عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - حظي خبر زواج الفنانة، من المُنتج، بتفاعل جماهيري كبير على مدار الساعات الماضية في مصر والوطن العربي؛ كونها تُودع عالم العزوبية أخيراً، بعدما كانت ضمن أبرز "عزاب الوسط الفني"، رغم إبداعها في الأدوار الرومانسية على شاشات السينما والتلفزيون، والشائعات التي أثيرت حولها على فترات مختلفة، بدخولها في علاقاتٍ عاطفية.الوسط الفني لا زالت به شخصيات لم تدخل "عِش الزوجية" بعد، رغم تقدمهم في العمر؛ حيث يرى بعضهم أنّ الزواج مُقيد للحرية، وآخرون في انتظار الشخص المناسب، وبعضهم يُفضل التركيز في الفن، وعدم الانشغال بأمور أخرى.الفنانة مي عز الدين، التي احتفلت بيوم ميلادها الـ45، في يناير الماضي، تُعد من أشهر، رغم تلقيها عشرات العروض بالزواج سواء من قبل زملائها بالمجال أو خارجه، كونها لم تلتقِ الشخص المُناسب لها حتى الآن."مي" قالت في حديثٍ تلفزيوني سابق، إنها دخلت في علاقات عاطفية من قبل، لكنها لم تُكلل بالزواج في النهاية، ويكون الفشل مصيرها، كغيرها من الفتيات، متابعة "أوقات بقعد أفكر مع نفسي عن أسباب فشل العلاقات دي، وبكون أنا سبب رئيسي في فشل بعضها نتيجة أخطاء معينة، لكن لم أشعر بالندم إطلاقاً، لإيماني الشديد بأنّ تلك الأمور ما هي إلا نصيب".وكشفت عن آمالها في الزواج وتكوين أسرة، بالتوازي مع عملها في الفن؛ إذ إنها لم تأخذ موقفاً معارضاً من منظومة الزواج بشكلٍ عام، قائلة: "لو جِه النصيب هتجوز على طول".نرمين الفقي، التي تجاوزت الـ53 في يونيو الماضي، ضمن تلك القائمة أيضاً، ولم يسبق لها الزواج من قبل، رغم أنها تُعد من أبرز جميلات الوسط الفني؛ حيث سبق وتلقت الكثير من عروض الزواج حتى من قبل دخولها عالم الفن؛ إلا أنها كانت ترفض في أغلب الأحيان، وبعضها امتد إلى مرحلة الخطوبة، لكن لم تُكلل بالنجاح في النهاية."نرمين" أشارت في أحد اللقاءات التلفزيونية، إلى إنّ سبب رفض بعض العروض في بداية حياتها، يعود إلى رغبة والدتها، التي كانت لا تُفضل أنّ تبعد ابنتها عنها، موضحة "مش عارفة هل ده كان حب زيادة عن اللزوم من أمي ليّا، أو حب التملك، هو كله بيندرج تحت إنه حب، هل أنا قدرت أديها إحساس إنها الأم والابنة وأنني شاغلة كل حياتها وتفكيرها، فكانت عندها دايماً رفض لعروض الزواج، ولازم تطلع فيهم عيوب".وأكدت أنها لا زالت تتلقى عروضاً بالزواج حتى الآن، لكنها غير مناسبة لها تماماً؛ إذ إنها ليست عازفة عن الزواج، وربما تدخل "عِش الزوجية" حال دخولها قصة غرامية مميزة.

وتُعد إليسا إحدى نجمات الغناء في الوطن العربي، من الفنانات اللاتي لم تدخلن "عِش الزوجية"؛ إذ ترى أنّ هناك فرقاً كبيراً عن الحب والزواج، قائلة: "بشوف إنّ الزواج أمر مهم، وأنّ الرجل بمثابة سند حقيقي للمرأة، لكن هذا صار حالياً خارج تفكيري".

وأشارت إلى أنّها تلقت عروضاً بالزواج منذ قبل دخولها عالم الغناء، إلا أنها كانت ترفضها لرغبتها في استكمال دراستها وتتبع حلمها في الغناء، فيما كان والدها يؤيدها الرأي عكس والدتها، متابعة "والدي كان موافق إنّ أخلص دراستي الأول وأشتغل وأستقل بنفسي وبعدها أقرر الزواج من عدمه".

وتابعت: "بعد ما حققت استقرار مادي واجتماعي، رأيت أنني لست في حاجة إلى وجود زوج في حياتي، رغم إنني عشت أكثر من علاقة حب، ولما المرأة تكون أهم من الرجل، يُحاول يحطمها ويُقلل من شأنها، وهذا الأمر لاحظته أكثر من مرة، لأنني عِشت تلك التجربة كونهم أقل نجاحاً مني ويشعرون بالغيرة، لكن من الوارد أنّ أتزوج يوماً ما".

أما الفنان أحمد عيد، فأرجع أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن، رغم بلوغه الـ57، إلى تعرضه لصدمات عاطفية أكثر من مرة؛ إذ صار يتخوف من الدخول في علاقات جديدة، تحسباً لأي مصير غير مرغوب، مؤكداً أن والده حاول إقناعه بتكوين أسرة أكثر من مرة وكان يشكّ في معاناته طبياً وعرض عليه "العلاج"!!وأوضح عيد، في أكثر من لقاءٍ تلفزيوني، أنّ علاقاته العاطفية تنتهي بالفشل دائماً، ربما بعد ساعتين من الارتباط، مشدّداً على أن "موضوع الارتباط صعب، والدخول في حياة شخص آخر صعب بالنسبة إليه".ويرى أنه فقد الأمل في أن يقابل شريكة حياته التي تجبره على الارتباط بها دون خوف من المستقبل، مضيفاً: "هقابلها فين وامتى، ده أنا خلاص هعمل أدوار أب وجَد، وده رغم إنّ أي حد يتمنى يكون لديه بيت وأسرة، لكن في النهاية يتطلب الأمر شجاعة.السيناريست تامر حبيب، الذي تجاوز الستينيات، كشف أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن، مؤكداً أن السبب الرئيسي يعود إلى تخوفه من المسؤولية، وأن يكون مسؤولاً عن تنشئة أبنائه، قائلاً: "أي شخص في الدنيا نفسه يكون أب، ويسمع كلمة بابا، لكن دي مسؤولية كبيرة وامتحان صعب جداً، أخاف أكون مش على قدر هذا الاختبار".وأوضح أنه راضٍ عن حياته بعيداً عن فكرة الزواج؛ حيث يغلب وحدته بالتواصل مع أصدقائه بشكلٍ مستمر، وكذلك تربية الحيوان؛ إذ يشعر وقتها أنه لا يفقد شيئاً في حياته.وبخلاف ذلك، تضم قائمة أشهر عزاب الوسط الفني، فنانين آخرين، لعل أبرزهم حورية فرغلي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، والمطرب محمد محيي، وغيرهم.