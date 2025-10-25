في أجواء من البهجة والسعادة.. عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 أكتوبر 2025 11:20 مساءً - عقد مساء اليوم قران المطربوالمطربة الشابة، في حفلٍ جمع الأهل والأصدقاء المقربين، وسط أجواء من البهجة والسعادة.وانتشرت صور من الحفل عقد القران عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، تُظهر العروسين في قمة السعادة، فيما انهالت التهنئات من المتابعين والجمهور، متمنين للثنائي دوام الاستقرار والسعادة في حياتهما الزوجية.

ومن المتوقع أن يشهد حفل الزفاف، الذي سيقام اليوم، حضوراً فنياً كبيراً يجمع أصدقاء العروسين من نجوم الوسط الفني.

تحضيرات أحمد جمال لحفل الزفاف

وكان أحمد جمال قد أشار في تصريحات سابقة إلى انشغاله هذه الفترة بتحضيرات الزفاف، معتبراً أن التوتر الذي يشعر به هو أمر طبيعي، خاصة وأن العروس تشاركه نفس المشاعر.

ولكن وسط هذه التحضيرات، لم ينسَ جمال جمهوره، حيث وعدهم بأنه سيطلق مجموعة جديدة من الأغاني المميزة بعد إتمام الزواج، مؤكداً أنها "ستنال إعجابهم". كما كشف عن مفاجأة يعدها لعروسه، حيث من المتوقع أن يهديها أغنية جديدة خلال حفل الزفاف.

هكذا جاء ارتباط أحمد جمال بـ فرح الموجي

يُذكر أن ارتباط الثنائي كان مفاجئاً للكثيرين، عندما أعلن أحمد جمال خطبته لـ فرح الموجي مطلع عام 2025، قائلاً في تصريحٍ صحفي آنذاك: "قررت خطبتها بعد لقاء واحد، وأخطف خطوبة مع أغنية جديدة ونبدأ العام الجديد ببداية سعيدة".

وكشف جمال خلال استضافته في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، أنه تعرف على فرح بعد أن أصبحت شابة، مؤكداً أنه لم يشاهدها في برنامج "The Voice Kids" ولا حتى علم بأنها مطربة، وقال: "كل هذه الأشياء كانت مفاجآت اكتشفتها".

أحمد جمال يروي قصة تعارفه على فرح الموجي

وأوضح أحمد جمال أن بداية الإعجاب، بدأت بدعوة من صديق مشترك لهما على «عزومة»؛ لكنها تأجلت لاعتذارها عن الحضور، مضيفاً: "أنا كنت في الطريق ورجعت بسببها، وبعد ثلاثة أيام، التقينا في العزومة، وفي خلال ساعة كنت حسمت القرار أثناء الأكل".

وتابع: "بعد العزومة، كلمت صديقي المشترك وسألته فرح مخطوبة؟ قال لي إنه لا يعرف، قلت له أنا قررت أخطبها ولما تعرف بلغني"، مشيراً إلى أن صديقه كان متفاجئاً ومصدوماً من سرعة قراره.



