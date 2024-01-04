الاقتصاد

3.812 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

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القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.812 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2023 مستأثرة بحصة بلغت 25.1% من الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

 

وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أكتوبر 2023 إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

وأضاف التقرير انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر سبتمبر 2023 بمقدار 0.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 11.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةكما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.03 دولار لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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