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شكرا لقرائتكم خبر عن 3.812 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أكتوبر 2023 إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف التقرير انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر سبتمبر 2023 بمقدار 0.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 11.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيةكما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.03 دولار لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 12.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 1.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 10.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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