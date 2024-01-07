"المجمعة المصرية": ترخيص 34947 مركبة متنوعة خلال ديسمبر 2023

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر ديسمبر 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34947 مركبة.

وبالمقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر) نجد زيادة واضحة قدرت بنحو 2051 مركبة، كما أكد تقرير ديسمبر أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2716 مركبة.

جاء من بين هذه السيارات موديل 2020 و4692 مركبة موديل 2021 و8404 مركبة موديل 2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبة موديل 2024.