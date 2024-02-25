شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. استمرار تراجع المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.01% ليصل إلى مستوى 28133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 35098 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.93% ليصل إلى مستوى 11993 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 7755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10659 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 6752 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 57 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وغاز مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والدلتا للسكر، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والسويدي إليكتريك، والإسماعيلية مصر للدواجن، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والكابلات الكهربائية المصرية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر لصناعة الكيماويات، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الملتقى العربي للاستثمارات، وارابيا انفستمنتس هولدنج، ودايس للملابس الجاهزة، ومصر للألومنيوم، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وليسيكو مصر، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والقاهرة للزيوت والصابون، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبنك كريدي اجريكول مصر، وايه كابيتال القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

وتم إيقاف تداول أسهم: التعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وايه كابيتال القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقابضة المصرية الكويتية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والنصر للأعمال المدنية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبالم هيلز للتعمير، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والعربية للأسمنت، وإيديتا للصناعات الغذائية، وجنوب الوادي للأسمنت.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 25 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 127 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد 146.4 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها طلبات من كل من إبراهيم المزلاوي، وهادي إبراهيم المزلاوي، ولبني إسماعيل مرغني لشراء إجمالي الأسهم التي تمتلكها الشركة في شركة المصرية للصرافة والأعمال المالية لعدد 2 مليار سهم تمثل نسبة 40% من أسهم الشركة بقيمة 45 جنيهًا للسهم ويتم الشراء على 8 مراحل وفقًا لطلبات الشراء بإجمالي قيمة 90 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 2023، وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إيرادات بلغت 157.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 101.5 مليون جنيه خلال عام 2022 بزيادة 55.8 مليون جنيه، نتيجة العمل على تنمية قطاع التصدير وفتح قنوات بيع جديدة للشركة بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع السياحي في النصف الثاني من عام 2023، وبلغ صافي أرباح الشركة 21.7 مليون جنيه مقابل 9.7 مليون جنيه.

وحققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات بلغت 162.1 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 121.3 مليون جنيه خلال عام بنسبة نمو 33.63%، وبلغ صافي أرباح الشركة 32.5 مليون جنيه مقابل 28.8 مليون جنيه بنسبة نمو 12.98%.

وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، إيرادات فوائد بلغت 13.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 69.7%، وبلغ صافي الربح 4.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.96 مليار جنيه بنسبة نمو 126.8%.