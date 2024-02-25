شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 5% ورأس المال يخسر 119 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 119مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.973 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 27840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 34584 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.05% ليغلق عند مستوى 11854 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.95% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 10403 نقطة.