سعر الفضة يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 04-11-2025

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تعرض للضغط السلبي نتيجة تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، يتضاعف مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر الزوج بدوره خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يمحو أي فرصة لاستعادة الزوج تعافيه ولينذر بتمديد خسائره على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للفترة 20-31 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة للفترة (20-31 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل