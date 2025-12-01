كابلات الرياض السعودية تكمل إجراءات شراء 51% من أرتيكول آسيا كيبل بجمهورية أوزبكستان

انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية بعد عودتها لعمل إثر عطل فني استمر لساعات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية قد علقت اليوم تداول العقود الآجلة للأسهم لعدة ساعات بسبب خلل في نظام التبريد بمراكز بيانات "سايرَس وَن" التابع لـ "سي إم إي جروب"، لكن مشغلة البورصات أكدت إصلاح العطل وعودة التداولات.

وقالت كاري روش، مديرة التسويق لدى شركة WestBred، إن محصول القمح الشتوي لعام 2025 تجاوز التوقعات في بعض مناطق السهول الكبرى.

وأوضحت روش في تصريحات لشبكة Brownfield: "أعلى محصول وصل إلى 238 بوشلًا للفدان. ويبلغ متوسط المحصول الوطني للقمح في الولايات المتحدة حوالي 54 بوشلًا للفدان، لذا فإن المزارعين يستخدمون استراتيجيات إدارة فعّالة وربما يجربون أساليب جديدة لرفع الإنتاجية."

وأضافت أن ظروف الزراعة كانت مواتية في أجزاء من كانساس ونبراسكا لمحصول 2026، لكنها أشارت إلى أن هناك مناطق لم تتمكن بعد من الحصول على الأرض الجافة اللازمة للزراعة. وقالت: "من ما نراه، هم يعملون على زراعة المحصول، ونحن متحمسون لمعرفة كيف ستتطور الأمور خلال موسم الشتاء."

وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن 97% من القمح الشتوي في الولايات المتحدة تم زراعته، وهو معدل يتماشى مع المتوسط التاريخي، بينما ظهرت 87% من النباتات. وجرى تقييم 48% من المحصول على أنه جيد إلى ممتاز، بانخفاض قدره 7% عن العام الماضي.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.5% إلى 4.45 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.3% إلى 11.31 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.2% إلى 5.40 دولار للبوشل.