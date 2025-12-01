شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الصناعات التحويلية في أمريكا ينخفض لتاسع شهر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين بشكل حاد في تداولات آسيا يوم الإثنين مع بداية شهر جديد شهد تجدد الاضطرابات في سوق العملات المشفرة، وذلك بعد حادثة في منصة التمويل اللامركزي Yearn Finance أثارت مخاوف جديدة بشأن السيولة.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 5.3% لتتداول عند 86,075.6 دولار بحلول الساعة 01:07 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:07 بتوقيت غرينتش).

وتراجعت البيتكوين إلى أدنى مستوى عند 85,638.3 دولار خلال الـ24 ساعة الماضية. كما هبطت بأكثر من 16% خلال شهر نوفمبر.

وجاءت موجة البيع بعد إعلان منصة Yearn Finance أنها تحقق في “حادث” وقع في مجمع السيولة yETH. وأشارت تقارير إلى أن خللاً سمح لمهاجم بسكّ كمية ضخمة جداً من رموز yETH، ما أدى فعلياً إلى إغراق المجمع بإمدادات غير صحيحة.

وبعبارات مبسطة، مكّن هذا الاستغلال المهاجم من “إنشاء رموز من العدم”، الأمر الذي قوّض الثقة في الأصول الداعمة للمجمع ودفع المتداولين إلى الإسراع بالخروج.

وأدى هذا الاضطراب إلى إشعال تقلبات فورية في الأصول المرتبطة بالبيتكوين، إذ تراجعت العملات المشفرة الأخرى بشدة.

رهانات خفض الفائدة الأمريكية تحت المجهر

جاء التراجع بعد أن أنهت البيتكوين شهر نوفمبر على انخفاض شهري حاد، فيما استمر الضغط رغم تحسن المعنويات المرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية، والتي كانت قد دعمت الأصول ذات المخاطر في نهاية الشهر الماضي.

وتعززت توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بمؤشرات ضعف في نمو الاقتصاد الأميركي وعلامات على تراجع الضغوط التضخمية.

ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 9–10 ديسمبر، مقارنة بنحو 40% قبل أسبوع فقط. وكانت توقعات تيسير السياسة النقدية قد ساعدت في البداية على استقرار سوق العملات المشفرة، لكن حادثة Yearn Finance طغت على هذا التفاؤل.

وأضاف إلى الضبابية الاقتصادية أيضاً تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الأسبوع بأنه يعرف بالفعل من سيرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دون كشف الاسم. وقد كثّف هذا التصريح التكهنات بشأن المرشحين المحتملين، ومن بينهم المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض كيفن هاسيت، المعروف بميوله الحم dovish تجاه السياسة النقدية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تراجع الإيثر 6% وXRP يهبط بأكثر من 7%

شهدت معظم العملات البديلة تراجعاً حاداً يوم الإثنين وسط موجة من الذعر الجديد.

انخفضت الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم، بنسبة 5.7% إلى 2,826.92 دولار.

وهبطت XRP، ثالث أكبر عملة رقمية، بنسبة 7.3% إلى 2.03 دولار.