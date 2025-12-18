سعر سهم سال (4263) يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 18-12-2025

ارتفع سعر سهم تشب العربية للتأمين التعاوني (8240) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعد سلسلة ممتدة من الخسائر المتتالية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من تلك الخسائر، بالإضافة لمحاولته تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره دون المقاومة 22.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 18.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط