سعر سهم شركة الصفاة للاستثمار (ALSAFAT) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 18-12-2025

ارتفع سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية (1831) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى بهذا الصعود مستوى المقاومة المحوري 5.93 ريال، في خطوة مهمة لاختراقه في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكنها وصلت لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 5.93 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 6.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد