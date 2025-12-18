سعر سهم مخازن (GWCS) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 18-12-2025

تقدم سعر سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (4110) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الهابط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.14 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.96 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط