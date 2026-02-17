سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب قرب الدعم-توقعات اليوم 17-2-2026

اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 182.60 بفارق قليل ومن ثم ليتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بعض الموجات السلبية ليقترب من الدعم المتمركز عند 180.85.

نكرر التنويه إلى أن السيناريو المقترح قائم على قوة الدعم الحالي, فالثبات أعلاه سيزيد فرص تسجيل السعر لمكاسب عديدة باندفاعه أولا نحو 182.60 وصولا نحو 183.35, اما كسر الدعم والثبات أدناه سيفتح باب تفعيل المسار السلبي من جديد ليشكل مستوى 180.10 الهدف الأول أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.00 و 182.60

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم