سعر اليورو مقابل الين يكرر التذبذب قرب الدعم-توقعات اليوم 17-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-17 05:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اقترب سعر الزوج بتداولات يوم أمس من الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 182.60 بفارق قليل ومن ثم ليتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بعض الموجات السلبية ليقترب من الدعم المتمركز عند 180.85.

 

نكرر التنويه إلى أن السيناريو المقترح قائم على قوة الدعم الحالي, فالثبات أعلاه سيزيد فرص تسجيل السعر لمكاسب عديدة باندفاعه أولا نحو 182.60 وصولا نحو 183.35, اما كسر الدعم والثبات أدناه سيفتح باب تفعيل المسار السلبي من جديد ليشكل مستوى 180.10 الهدف الأول أمامه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.00 و 182.60 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
