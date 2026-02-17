سعر اليورو مقابل الباوند يتذبذب دون الحاجز– توقعات اليوم 17-2-2026

فقد سعر المؤشر بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي ليجبره ذلك على الثبات دون الحاجز المتمثل بمستوى 49640 لنلاحظ بدء تداولات هذا الصباح بسلبية مؤقتة ليستقر من خلالها قرب 49380.

قد يستمر السعر بتشكيله لتداولات مختلطة ولنشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 قد يدفع بالسعر لتكبد بعض الخسائر الإضافية بتسلله نحو 49205 ومن ثم ليضغط على الدعم الممتد نحو 48965, أما نجاحه بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيسهل ذلك مهمة تسجيله للمكاسب المقترحة سابقا باندفاعه أولا نحو 49860 و50020 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 49100 و 49600

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع